الجيش الإسرائيلي يعلن شن سلسلة هجمات على منطقة البقاع شرق لبنان

منذ 11 ساعة

أربيل (كوردستان24)- هاجم الجيش الإسرائيلي الاثنين على عدة أهداف قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان من بينها "معسكرات لقوة الرضوان".

وقال الجيش في بيان "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لارهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وتابع "يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبشكل تهديدا على دولة إسرائيل".

AFP