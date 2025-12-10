السوداني يوجه بتوفير متطلبات الإغاثة لمواطني إقليم كوردستان المتضررين من السيول

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتوفير "جميع متطلبات الإغاثة لأبناء إقليم كوردستان نتيجة السيول".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، والجهات المختصة بتقديم المساعدة والدعم، ووزارة المالية بتخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق".

وأضاف، أن "التوجيه جاء نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت بموجة سيول شديدة".