مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جنوب بيروت

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استهدفت غارة إسرائيلية سيارة قرب بلدة الجية الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب بيروت، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة "استهدفت مسيّرة معادية منذ قليل، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب".

وتأتي هذه الغارة غداة سلسلة غارات اسرائيلية على شرق لبنان أوقعت خمسة قتلى بحسب وزارة الصحة، وقال الجيش الاسرائيلي إنها استهدفت مواقع لحزب الله.

وهاجم الجيش الإسرائيلي الاثنين على عدة أهداف قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان من بينها "معسكرات لقوة الرضوان".

وقال الجيش في بيان "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لارهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وتابع "يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبشكل تهديدا على دولة إسرائيل".

AFP