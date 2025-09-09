أفضل 5 أطعمة نباتية لرفع الهيموغلوبين ومكافحة فقر الدم

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نقص الهيموغلوبين مشكلة شائعة تؤدي إلى فقر الدم، حيث يشعر المريض بالتعب والدوار وشحوب البشرة. ورغم أن اللحوم تعد من أغنى المصادر بالحديد، فإن هناك أطعمة نباتية يمكن أن تساعد على رفع مستويات الهيموغلوبين بشكل طبيعي وتحسين الصحة العامة. إدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي يسهم في زيادة إنتاج الدم والطاقة، حسب موقع ذا هيلث سايت.

1-السبانخ والخضراوات الورقية

تحتوي السبانخ على كميات عالية من الحديد الضروري لتكوين الهيموغلوبين، إضافة إلى حمض الفوليك اللازم لإنتاج خلايا الدم الحمراء. الانتظام في تناول السبانخ أو الخضراوات الورقية الأخرى مثل الكالي والجرجير يساعد في مكافحة فقر الدم. كما أن تناولها مع مصادر فيتامين سي كالطماطم والليمون يحسن امتصاص الحديد.

2-الشمندر

الشمندر غني بالحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف، ويساعد على تحسين الدورة الدموية وتوسيع الأوعية لزيادة تدفق الأكسجين. يمكن تناوله كعصير طازج أو مشوي أو مضافاً إلى السلطات والعصائر مع الجزر أو التفاح لزيادة الفائدة والطعم.

3-البقوليات

البقوليات مثل العدس، والحمص، والفاصوليا، والبازلاء، هي مصدر مهم للبروتين والألياف والحديد. كما تحتوي على المغنسيوم وحمض الفوليك اللذين يدعمان إنتاج خلايا الدم الحمراء. أطباق مثل شوربة العدس أو الحمص بالطحينة أو سلطة الفاصوليا الغنية تعزز الهيموغلوبين، ويفضّل تناولها مع عصير ليمون أو طماطم لزيادة امتصاص الحديد.

4-الرمان والفواكه الغنية بالحديد

يُعد الرمان فاكهة قوية في تعزيز الهيموغلوبين بفضل محتواه من الحديد وفيتامين «سي» ومضادات الأكسدة، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية ومكافحة التعب. التفاح والزبيب والبرقوق المجفف بدورها غنية بالحديد ويمكن إضافتها للنظام الغذائي اليومي.

5-المكسرات والبذور

يحتوي اللوز والكاجو وبذور اليقطين والسمسم والكتان على الحديد والبروتين والدهون الصحية. بذور اليقطين خاصة من أغنى المصادر النباتية بالحديد، كما توفر الزنك والمغنسيوم والنحاس الضرورية لتكوين خلايا الدم. يمكن تناول حفنة يومية أو إضافتها للسلطات والعصائر.

بهذه الأطعمة النباتية البسيطة يمكن دعم مستويات الهيموغلوبين طبيعياً، ما يقي من فقر الدم ويعزز الطاقة والصحة العامة.



