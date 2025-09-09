زيلينسكي: 20 قتيلا على الأقل في ضربة روسية على شرق أوكرانيا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قُتل 20 شخصا على الأقل في ضربة روسية على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وقال زيلينسكي "غارة جوية روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك. استهدفت بشكل مباشر سكانا. مدنيون عاديون... ووفقا للمعلومات الأولية، قُتل أكثر من 20 شخصا".

وأشار إلى أنّ الغارة استهدفت القرية بينما كان السكان يتقاضون معاشاتهم التقاعدية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراء فوري" ضد روسيا.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر جثثا متناثرة على الأرض قرب شاحنة متضرّرة بشدة تستخدمها هيئة البريد العامة في أوكرانيا، لتوزيع المعاشات التقاعدية في المناطق الريفية بشكل خاص.

وأفاد الحاكم الإقليمي فاديم فيلاشكين عن حصيلة "21 قتيلا على الأقل" وعدد مماثل من الجرحى.

وقال إنّه "ليس عملا عسكريا بل إرهاب محض"، مضيفا أنّ "عناصر الإنقاذ والأطباء والشرطة والسلطات المحلية تعمل في المكان حاليا".

وتقع قرية ياروفا على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من خط المواجهة مع روسيا.

وقبل غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كان عدد سكانها يبلغ 1800 نسمة.

وقال زيلينسكي "هذه الضربات الروسية يجب ألا تبقى من دون رد مناسب من قبل العالم. يستمر الروس في تدمير الأرواح، متجنّبين فرض عقوبات جديدة".

AFP