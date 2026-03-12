مديرية أسايش أربيل تصدر تنبيهاً هاماً للمواطنين بخصوص توثيق الحوادث

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- تطالب مديرية أسايش أربيل المواطنين بإرسال مقاطع فيديو كاميرات المراقبة المتعلقة بالحوادث إلى أرقام الخطوط الساخنة التابعة لها.

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الخميس 12 آذار 2026، أنه من أجل حماية الأمن القومي واستناداً إلى التعليمات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان، نسترعي انتباه المواطنين الأعزاء إلى أن أي مواطن يقوم بنشر مقاطع فيديو كاميرات المراقبة الخاصة بمواقع الحوادث، ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية وسيكون هو المسؤول الوحيد أمام القانون.

كما تؤكد أسايش أربيل أن المسؤولية القانونية تشمل أيضاً تزويد القنوات الإعلامية بتلك المقاطع، أو الذهاب إلى أماكن وقوع الحوادث وتصويرها أو بثها بشكل مباشر؛ وفي حال القيام بذلك سيعرض الشخص نفسه للمساءلة القانونية.

وتدعو أسايش أربيل المواطنين، في حال وقوع أي حادث أو لغرض إرسال ملفات فيديو ومعلومات، إلى التواصل عبر الخطوط الساخنة التالية:

066106

07502522728