"Kurdistan Foundation" تطلق مشروعاً تقنياً لخدمة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة كوردستان (Kurdistan Foundation) عن إطلاق مشروعها المبتكر "إبداع من أجل الأمل"، وهو برنامج تحويل النص إلى كلام باللغة الكوردية، مصمم خصيصًا لخدمة آلاف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدًا المكفوفين وضعاف البصر في إقليم كوردستان وفي جميع أنحاء العالم.

يهدف هذا المشروع الرائد، الذي طوره الدكتور هوراز عوني بجهود وهندسة محلية، إلى تمكين المكفوفين من الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي باللغة الكوردية. حيث يتيح البرنامج للمستخدمين الاستماع إلى النصوص المكتوبة على المنصات الرقمية، بما في ذلك الكتب والمحتوى عبر الإنترنت، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمعرفة والتواصل لم تكن متاحة من قبل.

وفي تصريح لكوردستان24، أوضح الدكتور هوراز عوني، صاحب الفكرة، أن الهدف من هذا المشروع "هو تمكين المكفوفين من الوصول إلى المحتوى الرقمي بسهولة. حتى الآن، لم يكن بإمكانهم قراءة النصوص الكوردية على المنصات الرقمية، لكن الآن أصبح بإمكانهم الاستماع إلى كل ما هو مكتوب".

وأضاف: "هذا المشروع هو نتاج ذكاء اصطناعي تم تطويره بالكامل بقدرات هندسية محلية".

ويأتي هذا الإعلان في إطار حفل نظمته (Kurdistan Foundation) مؤسسة كوردستان، حضره عدد كبير من المهتمين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخللته فقرات فنية متنوعة.

من جانبها، تحدثت ساكار عمر، مديرة العلاقات في مؤسسة كوردستان، عن رؤية المؤسسة قائلة: "مؤسسة كوردستان تأسست على ثلاثة مبادئ أساسية: الوطنية، البناء، والتطوير. وضمن مظلة المؤسسة، لدينا أربع منظمات رئيسية، منها منظمة للمتطوعين (Volunteer KRD)، ومنظمة لإيجاد فرص العمل (Yalla Jobs KRD)، ومنظمة لتمكين الأسرة والمجتمع (Empower KRD)، بالإضافة إلى منظمة معنية بالمناخ والبيئة (Climate KRD)".

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في سياق السعي لخدمة المجتمع وتطويره.

يشار إلى أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام أكثر من 10 آلاف شخص للاستفادة من هذه التقنية، مما يحقق أحلام الكثيرين في الوصول إلى المعرفة، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من القراءة في السابق.

تقرير: ريناس علي – كوردستان24 – أربيل