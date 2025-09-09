مسرور بارزاني: استقرار كوردستان ساهم بزيادة عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المعارض

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن بالغ سعادته للتقدم الذي أحرزه الإقليم في قطاع العقارات والإسكان.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه في منصة (إكس): "سررتُ في معرض أربيل الدولي السادس للاستثمار، برؤية التقدم الذي أحرزته كوردستان في قطاع العقارات، والذي تشارك فيه 280 شركة محلية وأجنبية".

وأضاف مسرور بارزاني أن استقرار إقليم كوردستان أدى إلى زيادة عدد الشركات والدول الأجنبية المشاركة في المعارض عاماً بعد آخر.

خۆشحاڵبووم لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنان لە هەولێر، پێشکەوتنی کوردستانم لە کەرتی خانووبەرەدا بینی کە 280 کۆمپانیای نێوخۆیی و دەرەوە تێیدا بەشدارن. سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بووەتە هۆی ئەوەی ساڵ بە ساڵ ژمارەی کۆمپانیای بیانی و وڵاتانی بەشداربوو لە پێشانگەکان زیاتر بێت. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 9, 2025

واليوم الثلاثاء، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرض أربيل الدولي السادس للاستثمار.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، جولة داخل أقسام المعرض، وتحدث مع المستثمرين المشاركين، واطلع على مجسمات المشاريع قيد الإنشاء في إقليم كوردستان، والمشاريع المقرر إنشاءها مستقبلاً.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أربعة أيام متواصلة، يفتح خلالها أبوابه أمام الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، ويشارك في المعرض 250 شركة من 16 دولة، ما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية في إقليم كوردستان.