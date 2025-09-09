الزبيدي: الولايات المتحدة وحلفاءها متفقون على إنهاء فصائل الحشد الشعبي

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل السياسي والأمني كاظم الزبيدي، إن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا على تأجيل التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة للبرلمان.

وأوضح الزبيدي، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، اليوم الثلاثاء، أن إقرار القانون كان سيشكّل تهديدًا على جميع فصائل الحشد.

مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاءها متفقون على إنهاء فصائل الحشد بشكلٍ كامل.

وأكّد أن العراق أمام حدثٍ جلل في حال لم يتماشى مع توجهات الولايات المتحدة بشأن قانون الحشد الشعبي.

وأضاف أن بعض قادة الفصائل أبدوا استعدادهم للاندماج مع القوات الأمنية العراقية، إلا أن الولايات المتحدة رفضت هذا الخيار وأكدت على تفكيك الحشد.

لافتًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي يسعى للتقرب من واشنطن والتواصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما اعتبر الزبيدي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حركة حماس في قطر تحمل دلالات على توجه لإنهاء فصائل المقاومة الإسلامية سواء في العراق أو اليمن أو سوريا.