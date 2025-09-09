اللجنة المالية في البرلمان العراقي تناقش رواتب موظفي كوردستان مع طيف سامي

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم الثلاثاء (9 أيلول/سبتمبر 2025) بحضور وزيرَي المالية والتخطيط الاتحاديين، طيف سامي ومحمد علي تـميم، إضافة إلى محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاقتصادية، من بينها ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأوضح الكاظمي في بيانٍ لوسائل الإعلام، أن اللجنة ستستكمل جلساتها غدًا الأربعاء، حيث ستبحث الإيرادات المتحققة للعراق خلال عام 2025 والمصروفات المطلوبة حتى نهاية العام، فضلاً عن آلية تخصيص الأموال للأقاليم والمحافظات.

وتبرز مشكلة الرواتب في إقليم كوردستان كإحدى أبرز القضايا العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات، إذ يطالب موظفو الإقليم بضمان انتظام صرف رواتبهم من الموازنة الاتحادية، وتسبب هذا الملف بأزمات متكررة، انعكست على حياة مئات آلاف الموظفين في الإقليم.