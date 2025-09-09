دوري أبوزيد: إقليم كوردستان منطقة آمنة للاستثمار

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية – الكوردستانية، دوري أبوزيد، أن إقليم كوردستان يتمتع ببيئة آمنة وفرص تجارية واسعة، ما يجعله بوابة رئيسية للاستثمار الأميركي في العراق.

وقال أبوزيد، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن "مهمتنا الأساسية هي بناء علاقات بين الشركات الأميركية وحكومة إقليم كوردستان".

مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الأميركية تنشط منذ 15 عاماً في مجالات الطاقة، الصناعة، واللوجستيات داخل الإقليم.

وأضاف أن "24 شركة أميركية تعمل حالياً في إقليم كوردستان، فيما تدعم الإدارة الأميركية اتفاقاً استثمارياً بقيمة 110 مليار دولار".

مبيناً أن "الاستثمار في الإقليم أفضل بكثير مقارنة ببقية مناطق العراق، بسبب الاستقرار الأمني والإداري".

كما كشف أبوزيد عن رغبة غرفة التجارة في توسيع الاستثمارات إلى مجالات التكنولوجيا وقطاعات أخرى.

مؤكداً أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم "تقدم دعماً كبيراً للاستثمار وتسهّل دخول الشركات الأميركية".

وأوضح أن غرفة التجارة الأميركية- الكوردستانية تعمل على جعل الإقليم "منفذاً رئيسياً لجميع العراق، بما يعزز الشراكة التجارية ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأميركية في المنطقة".