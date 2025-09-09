الرعاية والتنمية الاجتماعية بأربيل: استمرار منح الأطفال لعوائل بديلة

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية بأربيل، يوسف جاوشين، أن منح الأطفال البدلاء للعائلات الراغبة بضمّهم ما زال مستمرًا.

مشيراً إلى أن عملية التبنّي "تحتاج إلى وقتٍ طويل، إذ يتطلب إلحاق كل طفل بعائلة لما لا يقل عن ستة أشهر، نظرًا لتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن".

وقال جاوشين في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "مُنِح أطفال لثلاث عائلات حتى الآن، ولم تتم الموافقة على حالتين أخريين، إذ يجب على الشخص أو العائلة التي ستتسلم الأطفال استيفاء شروط حددتها حكومة إقليم كوردستان".

وتلك الشروط، بحسب مديرية الرقابة والتنمية الاجتماعية هي:

1- أن يكون عراقياً ومقيماً في إقليم كوردستان، ومعروفاً بماضيه وحسن سيرته وعائلته، وخالياً من الأمراض السارية بموجب تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية متخصصة ومعتمدة.

2- القدرة على تربية الأبناء وتقديم خدمات الرعاية البديلة بحسن نية، والقدرة على توفير السكن المناسب من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية وتلبية احتياجاتهم.

3- تقديم كتاب تأييد أمني من الأسايش، وشهادة براءة الذمة، وشهادة التخرج لمقدّم الطلب، قد أُحيلت إلى دورة خاصة تتعلق بكيفية رعاية الطفل الموكَل إليه.