رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرةً أنه يمثّل تهديداً خطيراً على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها، دعمها الكامل لقطر، مطالبةً في الوقت ذاته المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لمنع هذه الأعمال وإعادة السلام والهدوء إلى المنطقة.

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "قيادة حركة حماس" في العاصمة القطرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مقر حماس في قطر تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس.

وأكّد أدرعي عبر منشورٍ على إكس، أن قيادة حماس المستهدفة قادت أنشطة وصفها بـ "الإرهابية" على مدار سنوات.

معتبراً أنها تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب "مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وأدانت دولة قطر عبر وزارة خارجيتها، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي معتبرةً أنه "يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

وأضافت أن "دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي (..) وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".