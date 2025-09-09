مجلس وزراء كوردستان يناقش ملف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم غدٍ الأربعاء، لمناقشة آخر المستجدات بشأن الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط كوردستان، وملفين آخرين.

وقال مصدرٌ مطّلع، إن حكومة كوردستان ستستعرض خلال اجتماعها، مقررات مجلس الوزراء الاتحادي لهذا الأسبوع بشأن ملفّي استئناف تدصير نفط الإقليم وإيراداته المحلية.

وكان رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، قد أعرب خلال تصريحٍ صحفي لـ كوردستان24، على هامش افتتاح المعرض الدولي السادس للاستثمار بأربيل، عن أمله بالتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى حلول للملفات العالقة في أقرب وقتٍ ممكن.

وقال مسرور بارزاني: دائماً نواجه عوائق جديدة من جانب الحكومة الاتحادية، أما من جانبان، حاولنا ونحاول التأني في إيجاد الحلول، لأن ما يهمنا أكثر هو راحة مواطني إقليم كوردستان واستقرارهم.

وأضاف رئيس الوزراء: حالياً نحن في محادثات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، لقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من التفاهم حول الإيرادات غير النفطية، أما بالنسبة لصادرات النفط، فليس لدى إقليم كوردستان مشاكل مع شركات الإنتاج أو مع الحكومة الاتحادية، وهي نقطة بين الشركات والحكومة الاتحادية، تطلب الشركات الآن ضمانات للاستمرار في الوفاء بمستحقاتها المالية.