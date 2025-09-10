تنديد دولي بالضربات الإسرائيلية على الدوحة

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- توالت المواقف العربية والدولية المندّدة باستهداف إسرائيل بغارات جوية في قطر الثلاثاء قياديين في حركة حماس، واصفة هذه الضربة غير المسبوقة بأنّها "عمل إجرامي" وانتهاك للقانون الدولي.

في ما يلي أبرز هذه المواقف:

- قطر -

أكّد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء أنّ بلاده "تحتفظ بحق الردّ" على الضربة الإسرائيلية، وشدّد على أنّ الدوحة "لن تتهاون بما يتعلق بالمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، وأنّها ستتعامل بحزم مع أيّ اختراق متهوّر أو اعتداء يطال أمنها ويهدّد استقرار المنطقة".

وإذ وصف الضربة بأنها "لحظة مفصلية" في الشرق الأوسط، أشار إلى أنّ الدوحة التي تؤدي مع مصر والولايات المتحدة دور الوساطة في محاولة لوضع حدّ للحرب في غزة، ستواصل جهودها على هذا الصعيد، مشدّدا على أنّ "الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من الهوية وستستمر ولن يثنينا أيّ شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة".

- السعودية

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأكّد "وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر" الذي وصفه بأنه "عمل إجرامي". وقال، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنّ الضربة "انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية".

ووضعت المملكة "كافة إمكاناتها" لمساندة قطر و"ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها".

- مصر

دانت مصر "بشدة العمل العدواني" على دولة قطر "والذي استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية ... لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها".

واعتبرت في بيان صادر عن الرئاسة أنّ "الاعتداء يمثّل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا".

- الإمارات

دان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش الهجوم الإسرائيلي "الغادر"، مشددا عبر منصة إكس على أنّ "أمن دول الخليج العربي لا يتجزّأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة". كذلك، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد "التضامن الكامل مع قطر".

- الأردن

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي اعتبره "خرقا للقانون الدولي".

ودعا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، إلى "حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها"، مؤكدا أن "أمن قطر من أمن الأردن".

- السلطة الفلسطينية

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم الإسرائيلي "الغاشم" على قطر، معتبرا أنه يهدّد "الأمن والاستقرار الإقليميين".

وقال عباس إنّ الهجوم "يشكّل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا يهدّد الأمن والاستقرار الإقليميين"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

- الجامعة العربية

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بأشدّ العبارات" الهجمات الاسرائيلية على الدوحة.

وقال، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه جمال رشدي، "الاستهداف انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف اطلاق النار وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة".

- الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة قطر، "الدولة التي لعبت دورا إيجابيا للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن".

- فرنسا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات الإسرائيلية "غير مقبولة أيا كانت دوافعها".

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة إكس "يجب ألا تمتد الحرب إلى المنطقة تحت أي ظرف من الظروف"، معربا عن "تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم آل ثاني".

- بريطانيا

دان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضربات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الهجوم انتهك سيادة قطر ويحمل خطر "زيادة التصعيد" في المنطقة.

ودعا على "إكس" إلى أن "تكون الأولوية لوقف إطلاق النار فورا وإطلاق سراح الرهائن وإدخال مساعدات (بكميات) هائلة إلى غزة... هذا هو الحل الوحيد باتّجاه تحقيق سلام دائم".

- ألمانيا

دانت ألمانيا الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس السياسيين في قطر، واعتبرتها "غير مقبولة".

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان إنّ "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لا ينتهك سيادة الأراضي القطرية فحسب، بل يعرّض كذلك جميع جهودنا الرامية لضمان الإفراج عن الرهائن إلى الخطر. هذا الهجوم غير مقبول".

- المفوضية الأوروبية -

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إنّ الضربة الإسرائيلية "تنتهك القانون الدولي والسلامة الإقليمية لقطر، وتهدّد بتصعيد إضافي للعنف في المنطقة".

- ايران

دانت إيران الضرب الإسرائيلية، معتبرة إياها "انتهاكا فاضحا لجميع القواعد الدولية".

- تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية إن الهجوم "دليل واضح على سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة وتبنيها للإرهاب كسياسة دولة".

وأضافت أنّ "استهداف الوفد المفاوض في حماس بينما محادثات وقف إطلاق النار جارية يدلّ على أن إسرائيل تهدف الى استمرار النزاع لا الى إنجاز السلام".

- الجزائر

دعت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الى "ردع" إسرائيل و"كبح جماح تصعيدها" الذي يجر المنطقة نحو "دوامة لا متناهية من اللااستقرار".

- المغرب

أعربت وزارة الخارجية المغربية عن استنكار المملكة "للاعتداء الإسرائيلي السافر" وتضامنها مع قطر.

- الولايات المتحدة

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون قد اضطلع بأيّ دور في الضربات الإسرائيلية على قطر، وقال في منشور على منصته تروث سوشال "كان هذا قرارا اتخذه رئيس الوزراء نتانياهو، لم يكن قرارا اتخذته أنا"، مضيفا أنه يريد للحرب في غزة أن "تنتهي، الآن!".

بدورها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين إنه بينما يُعدّ القضاء على حماس "هدفا قيّما"، إلا أنّ تنفيذ ضربة في الدوحة "لا يخدم أهداف لا إسرائيل ولا أميركا".

وأضافت أن "الرئيس يرى في قطر حليفة قوية ودولة صديقة للولايات المتحدة ويشعر بعدم ارتياح كبير للموقع الذي تم فيه هذا الهجوم".

AFP