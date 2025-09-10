طقس العراق.. أجواء صحوة ودرجات حرارة دون الـ40

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل 6 محافظات أقل من الـ40 مئوية.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 10 ايلول 2025، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في دهوك والسليمانية 36، اربيل 37، ونينوى والانبار 39 وكركوك 38، صلاح الدين وديالى وبغداد 40، وكربلاء المقدسة وبابل 41، الديوانية والنجف الأشرف 43، واسط 42، والمثنى وميسان 44، ذي قار والبصرة 45".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "السبت المقبل سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط في المنطقة الجنوبية لتتجاوز 30 كم بالساعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط في المنطقة الجنوبية لتتجاوز 30 كم بالساعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".