مسرور بارزاني: سنواصل الدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومكتسباته في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انطلق اليوم الاثنين في قضاء سوران بمحافظة أربيل، حفل جماهيري حاشد نظمته كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب.

الفعالية التي احتضنها الملعب الرياضي في سوران جمعت أعضاء ومؤيدي الحزب من الفرعين (10 و26 كولان)، وشهدت أجواءً حماسية تؤكد الالتفاف الشعبي حول برنامج الحزب واستعداده لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية بدورتها السادسة.

ويأتي هذا التجمع في إطار حملة دعم قائمة الحزب رقم 275، قبيل انطلاق عملية الاقتراع المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وفي كلمة له للحضور قال مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "أحيّي جماهير سوران الحرة البطلة، وإدارة سوران المستقلة، وقوات البيشمركة الشجعان، وعوائل الشهداء الأبرار، كما أرحّب بأهالي القرى والمناطق التابعة لميركسور وسيدكان وجومان ورواندز وخليفان، وجميع أبناء هذه الجبال الشامخة من كوردستان، فرداً فرداً".

وأضاف مسرور بارزاني: "يسعدني كثيراً أن أكون بينكم اليوم، وأتشرف بنقل تحيات واحترام القائد ومرجع كوردستان سيادة الرئيس بارزاني إليكم جميعاً".

كما أكد مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن جماهير كوردستان تمنحنا العزيمة والإرادة، وتبعث فينا الحماس للمضي نحو نصرٍ أكبر لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المقبلة المقررة لبغداد، داعياً الجميع إلى دعم مرشحي الحزب والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

وقال مسرور بارزاني في كلمة جماهيرية: "نحن نتجه نحو انتخابات مصيرية، لا تقل أهمية عن أي انتخابات سابقة. صحيح أن هذه الانتخابات تخص مجلس النواب العراقي، لكنها بالنسبة إلينا مهمة للدفاع عن مكتسبات شعبنا وحقوقه الدستورية في بغداد".

وأضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحزب خاض في السابق مراحل صعبة وقرارات مؤلمة، وفي الانتخابات الماضية، قلنا لهم لن تستطيعوا ايقافنا والآن نقولها مرة آخرى لن تتمكنوا.

كما أشار مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن شعب كوردستان يمتلك تاريخاً طويلاً من التضحيات والنضال، وأن دماء الشهداء وصمود أبناء الإقليم في مختلف المراحل كانت الأساس الذي قامت عليه كوردستان الحرة المزدهرة التي نعيشها اليوم.

وأضاف مسرور بارزاني في كلمته أمام الجماهير: "للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتنمية، يجب أن نتمسك بدستور العراق وأن نعمل على تطبيقه كما هو، من دون انتقاص أو تأويل".

وأكد مسرور بارزاني أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات، مضيفاً: "علينا جميعاً أن نشارك بفاعلية في هذا الاستحقاق، لكي نُظهر للعالم قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونمنع أعداء كوردستان من المساس بحقوق شعبنا الدستورية".

وقال أيضاً، مبشّراً أهالي منطقة سوران: "يسرّني أن أعلن لأهالي مركز مدينة سوران أنه اعتباراً من يوم الخميس المقبل سيُفعَّل مشروع روناكي رسمياً، لتتمتع المدينة بتجهيز كهربائي متواصل على مدار 24 ساعة".

وأضاف مسرور بارزاني أن برنامجنا يهدف إلى إيصال الكهرباء بشكل متواصل إلى جميع مناطق إقليم كوردستان خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن أزمة الكهرباء كانت من أبرز القضايا التي فشل العراق في إيجاد حلٍّ لها طوال ثلاثة عقود، مؤكداً: "لكننا تمكّنا هذه المرة من التوصل إلى حلٍّ ناجع لها".