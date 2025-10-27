إنقاذ أربعة عمال بعد انهيار مخزن للتمور في كربلاء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تمكّنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء من إنقاذ أربعة عمال عقب انهيار سقف طابقٍ ثانٍ محمّل بكميات كبيرة من التمور داخل أحد المخازن في قضاء الحسينية شمال المحافظة.

ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني، فقد استجابت الفرق بسرعة إلى نداء الاستغاثة، وتمكنت من انتشال العمال الأربعة من تحت الأنقاض والتمور المتراكمة، بعد جهود إنقاذ استمرت عدة ساعات.

وأكدت المديرية أنه تم تأمين نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت فرقها بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار والإجراءات الوقائية المستقبلية لضمان سلامة العاملين في المنشآت المماثلة.