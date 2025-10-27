“ميغل”.. مشروع عملاق يُحدث ثورة في الزراعة والصناعات الغذائية بكوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يُعَدّ مشروع “ميغل” واحداً من أكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في إقليم كوردستان، إذ تبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار أميركي، ونُفِّذ على مرحلتين متكاملتين بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعة المحلية.

في مرحلته الأولى، يُعد المشروع من أضخم مشاريع تربية المواشي في المنطقة، إذ يوفّر بيئة نموذجية لتربية الحيوانات وفق المعايير الصحية والبيئية الدولية، كما يتضمن مرافق متطورة للذبح والتصنيع والتسويق، وصولاً إلى تصدير المنتجات الحيوانية إلى الأسواق المحلية والعالمية.

إنتاج ضخم وخطط للتصدير

يقول نذير مامند، ممثل المشروع: “يتم ذبح نحو 3 آلاف رأس غنم يومياً في الفترة الصباحية، ويزداد العدد إلى الضعف خلال المساء.

كما يمكن لدوامٍ يمتد ثماني ساعات أن يُنتج نحو 400 عجل يومياً.

ولدينا خطة مستقبلية لتصدير اللحوم إلى الخارج بعد تغطية احتياجات السوق المحلية.”

منشأة متكاملة بمواصفات عالمية

أُقيم مشروع “ميغل” على مساحة تُقدَّر بـ 960 ألف متر مربع، ويضم عدداً من المعامل والوحدات الإنتاجية المتخصصة بمعالجة اللحوم ومشتقاتها.

ويُدار المشروع بأحدث التقنيات العالمية، وحصل على شهادات دولية في الجودة والإنتاج، ما جعله محطّ اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين في الشرق الأوسط منذ انطلاقه.

كوادر محلية ورؤية اقتصادية

يؤكد التاجر شيخ نايف الكبيسي أن المشروع يعتمد بالكامل على الكوادر المحلية من مهندسين وعمال وفنيين، قائلاً: “مشروع ميغل يُدار بمعايير صحية وبيئية دقيقة، ويقدّم نموذجاً متطوراً للصناعات الغذائية في الإقليم.”

ويهدف المشروع إلى تأسيس بنية تحتية متقدمة تدعم قطاعي الزراعة والصناعة، ليصبح مركزاً تجارياً حديثاً لإنتاج وتوريد اللحوم داخل كوردستان وخارجها.

كما يسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة، مع إعطاء الأولوية للأيدي العاملة المحلية دعماً للاقتصاد الوطني.

رمز للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة

يمثل “ميغل” اليوم تحولاً نوعياً في استراتيجية حكومة إقليم كوردستان نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي،

في وقت تسعى فيه الحكومة إلى بناء اقتصاد متنوع يقوم على الزراعة الحديثة والصناعات التحويلية، ويجعل من الإقليم نموذجاً في التنمية الزراعية المستدامة.

تقرير : نيان بارزان – كوردستان24 - اربيل