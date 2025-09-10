مشروع تطوير نهر ئافا شين في شيلادزة يتقدم نحو 60% ويهدف لتعزيز السياحة وتوفير فرص العمل

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تتواصل أعمال مشروع تطوير نهر ئافا شين في ناحية شيلادزة التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك في أقليم كوردستان العراق، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 60%. ويُتوقع أن يكتمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات و522 مليون دينار عراقي، في أقل من عامين.

وقالت بهار ناجي، المشرفة على المشروع، في تصريح لكوردستان24، إن "المشروع يتضمن إنشاء سد ومناطق ترفيهية وطرق ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى عدد من الأكواخ السياحية".

وأضافت: "العمل في المشروع مستمر، ونحن نخطط لإنجازه قبل الموعد المحدد له بسنتين، أي في أقل من عام واحد". وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن جهوداً حثيثة تُبذل للتغلب عليها.

من جانبه، أكد رزكار عبيد، مدير ناحية شيلادزة، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في قطاع السياحة، متوقعاً أن يسهم في جذب أعداد كبيرة من السياح من وسط وجنوب العراق والمناطق المحيطة. وقال: "العمل جارٍ ومكثف، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع المهم إلى 65%، وهو ما يعني أننا تجاوزنا مراحل مهمة فيه".

وأضاف عبيد أن المشروع سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب المحلي وتحسين الخدمات في المنطقة. وشدد على أن الانتهاء من هذا المشروع سيوفر فرص عمل للمواطنين ويعزز الجانب السياحي للناحية.

يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة محلية، ويشرف على سير العمل فيه مهندسون من مديرية بلدية محافظة دهوك، وذلك لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد.