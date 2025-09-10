وفد إماراتي رفيع المستوى يصل مطار أربيل الدولي

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد إماراتي رفيع المستوى، صباح اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025، إلى مطار أربيل الدولي.

يترأس الوفد سعيد مبارك الهاجري وزير الدولة، ومبعوث وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الخاصة بإقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوفد الضيف في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، والقائمة بأعمال القنصلية الإماراتية في أربيل شيخة بشير فرحان.

ويعمل إقليم كوردستان والإمارات على توسيع علاقاتهما خاصة في مجال الاستثمار.

ويتمتع مكتب تبادل المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة مهمة مع 32 دولة حول العالم، ويعد إقليم كوردستان أحد أكثر الدول المذكورة علنا، وتتمتع البلاد بعلاقات قوية مع إقليم كوردستان، وفي المقابل، تقدم حكومة إقليم كوردستان تسهيلات للإماراتيين لتعزيز العلاقات التجارية، وتشيجعهم على الاستثمار في الإقليم".

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 22 عالمياً من حيث تبادل التسويق وتمكين القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة في كافة المجالات، مما يجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للشركات ورواد الأعمال، بالإضافة إلى كونها بيئة مناسبة للاستثمار في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، يرغب بعض رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وخاصة من دبي، في استثمار رؤوس أموالهم في إقليم كوردستان، لأنهم يعتقدون أن هناك استقرارا وأمنا وراحة في الإقليم.