طقس كوردستان: انخفاض في درجات الحرارة

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، التوقعات الجوية لـ 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وبحسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء، 10 أيلول/سبتمبر 2025، صحواً، مع انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجة إلى ثلاث درجات مقارنة باليوم السابق.

كما أشارت الأرصاد في توقعاتها إلى أن طقس يوم غد الخميس، 11 أيلول/سبتمبر 2025، سيكون صحواً أيضاً، فيما ستسجل درجات الحرارة معدلات قريبة من مستوياتها المسجلة اليوم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل: 37 درجة مئوية

السليمانية: 36 درجة مئوية

دهوك: 36 درجة مئوية

كركوك: 38 درجة مئوية

زاخو: 36 درجة مئوية

حلبجة: 37 درجة مئوية

سوران: 35 درجة مئوية

حاجي عمران: 28 درجة مئوية

كرميان: 41 درجة مئوية