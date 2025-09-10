الأطراف السياسية في غرب كوردستان: رسالة الرئيس بارزاني وطنية تـأريخية مهمة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصفت الأحزاب والتيارات السياسية في غرب كوردستان، رسالة وموقف الرئيس مسعود بارزاني بشأن أوضاع الكورد قي غرب كوردستان بالتأريخية المهمة"، داعين إلى المزيد من وحدة الصف.

الأحزاب السياسية الكوردية في غرب كوردستان أظهرت موقفها إزاء تصريحات الرئيس بارزاني حول الكورد في غرب كوردستان، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الرئيس بارزاني بـ دعم كورد غرب كوردستان، والتاريخ سجل دعمه، مستشهدين بدعمه لمدينة كوباني إبان اجتياحها من قبل داعش.

العضو القيادي في المجلس الوطني الكوردي في سوريا سليمان أوسو، أكد في لقاء لـ كوردستان24، على "الدور الكبير للرئيس بارزاني في دعم غرب كوردستان، في كافة النواحي، خاصة لمكونات المنطقة والأطراف السياسية".

وأشار إلى أن الرئيس بارزاني ساند غرب كوردستان منذ بداية الثورة السورية وأرسل قوافل من المساعدات إلى السكان، دون تمييز بين العرب والكورد والسوريين على اختلاف قومياتهم، وهو موقف واضح وصريح يعكس اهتمامه وولائه.

من جهته شكر صالح كدو، السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا، الموقف التاريخي للرئيس بارزاني، خاصة مبادرته تجاه كوباني، التي ساهمت في توحيد الموقف الكوردي، وقال: إن "إرسال قوات البيشمركة، إلى كوباني، حدث لا ينسى"، معرجاً على جهوده في توحيد الصف الكوردي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

في مقابلة مع فرانس 24 في الأيام القليلة الماضية، أكد الرئيس بارزاني دعم إقليم كوردستان للكورد في غرب كردستان، وجدد التأكيد على استعداد الإقليم لتقديم كل دعم للأحزاب السياسية من أجل ضمان حقوق الشعب الكوردي في سوريا الجديدة. كما دعا إلى تنفيذ اتفاق 10 مارس بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئاسة السورية.