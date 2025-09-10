الرئيس الإماراتي يزور الدوحة عقب الاستهداف الإسرائيلي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الإمارتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله ووفدٍ مرافق إلى مطار الدوحة الدولي، في "زيارة أخوية"، وذلك بعد يوم من هجوم إسرائيلي لـ قطرـ استهدف مسؤولين في حركة حماس في العاصمة القطرية.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قطر اليوم، بينما من المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غداً الخميس. وذكر المسؤول ذاته أن "هذه الزيارات لم تكن مخططة مسبقاً، وتأتي تضامناً مع قطر" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.

وأجرى الرئيس الإماراتي، أمس الثلاثاء، اتصالاً بأمير قطر في أعقاب العدوان الإسرائيلي، أعرب خلاله عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها"، معبّراً عن "إدانة الإمارات لهذا الاعتداء السافر، ومؤكداً دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها، وسلامة أراضيها وشعبها". وشدد الرئيس الإماراتي، وفق (وام)، على أن الاعتداء "يشكل انتهاكاً لسيادة قطر، والقوانين والأعراف الدولية كافة، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها".

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، "استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة. كما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص آخرين، بينهم جهاد لبد، مدير مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، ونجل الحية همام، في وقت أكدت الحركة رسمياً فشل اغتيال قيادات وفد الحركة المفاوض".