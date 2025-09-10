وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي: السعي لإخضاع الصين "غير مجد"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر وزير الدفاع الصيني الولايات المتحدة من أن "إخضاع أو ردع أو التدخل في الصين سيكون غير مجد"، أثناء محادثات عقدها مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت عنه شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".

كذلك، ناقش الخصمان الاستراتيجيان ملفي تايوان وبحر الصين الجنوبي، بحسب "سي سي تي في".

وقال الوزير دونغ جون لنظيره الأمريكي خلال اتصال عبر الفيديو إن "أي تدخل أو محاولة لاستخدام القوة لدعم استقلال، أو استخدام، تايوان لإخضاع الصين سيتم إحباطها".

تعتبر الصين أن تايوان المتمتعة بحكم ذاتي جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها بينما تعد واشنطن المزود الأبرز للأسلحة إلى الجزيرة وتلتزم الدفاع عنها.

وقال دونغ في حديثه عن بحر الصين الجنوبي إن بكين "تعارض بحزم التعدي والاستفزاز من قبل بعض الدول والتحريض المتعمد على الفوضى من قبل دول خارج المنطقة"، بحسب ما أفادت محطة "سي سي تي في".

وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بأكمله رغم مطالبات جيرانها فيه.

وأرسلت البحرية الأمريكية مراراً سفناً تهدف لضمان "حرية الملاحة" في المنطقة، مثيرة حفيظة بكين.

وقال دونغ "علينا.. بناء علاقة بين الجيشين متساوية وقائمة على الاحترام والتعايش السلمي ومستقرة وإيجابية. علينا احترام مصالح بعضنا البعض الأساسية".