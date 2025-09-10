أحمد الصحاف ينفي تعرض الشبان الكورد العالقين في ليبيا للأذى

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نفى القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض الشبان الكورد الـ25 العالقين في ليبيا لأي أذى.

وقال الصحاف في مقابلة مع كوردستان24، إن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص "غير دقيقة"، مشيراً إلى أنه كان يزور الشبان يومياً وأن أوضاعهم كانت جيدة للغاية.

وأضاف أن السفارة حاولت إعادتهم إلى بلدهم بناءً على رغبتهم، إلا أن الشبان رفضوا العودة وأصروا على استكمال رحلتهم عبر البحر.

وبيّن أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا يتم تجميعهم في مكان واحد.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025، عاد الشبان الكورد الـ25 المحتجزون في ليبيا إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي.

وقدمت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان شكرها لرئيس الحكومة مسرور بارزاني على تكفله بإعادة هؤلاء الشبان.