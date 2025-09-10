فون دير لايين تدعو أوروبا إلى الاستقلال في عالم "معاد"

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أمام النواب الأوروبيين على ضرورة أن "تستقل" أوروبا في وسط عالم "معاد" و"عاصفة" جيوسياسية ستكون طويلة، مؤكدة دعمها لبولندا بعد اعتراض مسيرّات روسية.

وفيما الجميع كان ينتظر كلامها حول الاتفاق التجاري المبرم مع دونالد ترامب في نهاية تموز/يوليو، شدّدت فون دير لايين مطولاً على ضرورة حصول تغيرات عميقة إزاء "نظام عالمي جديد" في خطابها الذي استمر ساعة ونصف ساعة والمكرس لأولوياتها السياسية.

وشجبت رئيسة المفوضية الأوروبية "الانتهاك الخطر" و"غير المسبوق" للمجال الجوي البولندي من جانب روسيا بعد عمليات اعتراض بولندية لمسيّرات "معادية" دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة.

وفي كلمة طغت عليها لهجة صارمة لكن لم تتخللها إعلانات رئيسية، دعت فون دير لايين أوروبا إلى تعزيز جهودها في مجال الدفاع من أجل امتلاك "وسائل استراتيجية مستقلة".

وعلى صعيد دعم أوكرانيا، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لمنح كييف "قرضاً تعويضياً" من دون المساس مباشرة بهذه الأصول.

كذلك، أعلنت تنظيم قمة قريباً "لعودة الأطفال الأوكرانيين" الذين خطفتهم روسيا.

ويعد الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات تاسعة عشرة تفرض على موسكو قد تستهدف دولاً تشتري المحروقات الروسية.

على الصعيد الدبلوماسي، كان موقف فون دير لايين مرتقباً جداً حول الحرب في غزة غداة غارات إسرائيلية في الدوحة استهدفت مسؤولين في حركة حماس الفلسطينية.

ومنذ أشهر، يبدي الاتحاد الأوروبي شللاً دبلوماسياً بسبب الانقسامات الكثيرة بين أعضائه.

وأتى نواب اليسار في البرلمان الأوروبي وهم يرتدون الأحمر تنديداً بالحرب في غزة وعدم تحرك الاتحاد.

المصدر: فرانس برس