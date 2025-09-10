نيجيرفان بارزاني والهاجري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوردستان والإمارات

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025، سعيد الهاجري، وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كوردستان، ووفداً مرافقاً له.

وأشاد الجانبان خلال اجتماعهما، بحسب بيان صارد عن رئاسة إقليم كوردستان، بتاريخ الصداقة والعلاقات الثنائية، وثمنا مستوى العلاقات بين الجانبين مؤكدين على الرغبة الثنائية في تطوير وتوسيع التعاون المشترك بينهما، وبالأخص في المجالات المهمة للجانبين. في هذا السياق، وصف الجانبان وجود قانون مشجع وبيئة مساعدة للاستثمار في إقليم كوردستان بالأمر المهم.

وإلى جانب الإعراب عن شكره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعداتها ودعمها للعراق وإقليم كوردستان، وصف نيجيرفان بارزاني تعيين مبعوث إماراتي خاص للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان بالخطوة المهمة التي تبرز أهمية العلاقات بين الجانبين.

كما أعرب رئيس إقليم كوردستان مجدداً عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أكد في اجتماع ثنائي بينهما عقد في نيسان الماضي في أبو ظبي، على إيفاد مبعوث إماراتي خاص لشؤون الاستثمار إلى إقليم كوردستان.

وناقش الجانبان في الاجتماع فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمار وأعمال ونشاطات الشركات والقطاع الخاص الإماراتي في إقليم كوردستان، وتبادلا الآراء حول آفاق توسيعها في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد، أكد نيجيرفان بارزاني كامل استعداد الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.

وشغلت مسائل التنويع في الاقتصاد، ووجود رؤية واضحة للاستثمار الإماراتي في العراق وإقليم كوردستان، والاقتصاد المستدام، وعلاقات العراق مع الإمارات، ومجموعة ملفات تهم الجانبين، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.