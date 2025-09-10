مسرور بارزاني: الهجوم على دولة قطر يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على دولة قطر يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

وجدد مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": "تأكيده على ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية العاجلة لإنهاء الصراع ووقف جميع أشكال التوتر والعنف".

الهجوم على دولة قطر يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي. نؤكد على ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية العاجلة لإنهاء الصراع ووقف جميع أشكال التوتر والعنف. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 10, 2025

وأمس الثلاثاء، سُمع دوي انفجارات عنيفة في الدوحة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي شنّ سلاح الجو والشاباك هجوماً "بشكل موجه ودقيق ضد قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، الثلاثاء، "استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة".

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة إكس إن "دوي الانفجارات الذي سُمِع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر اليوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية".

وأدانت دولة قطر عبر وزارة خارجيتها، بـ "أشد العبارات" الهجوم الإسرائيلي معتبرةً أنه "يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".

وأضافت أن "دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي (..) وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".