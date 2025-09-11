مقتل المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك بالرصاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قتل المؤثر المحافظ الأميركي تشارلي كيرك حامل لواء الشباب المؤيد لترامب بالرصاص الأربعاء حلال تجمع عام في جامعة يوتاه في غرب البلاد، ضحية "اغتيال سياسي" بحسب حاكم هذه الولاية.

وأوقف مشتبه فيه قبل أن يفرج عنه لاحقا على ما أفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) كاش باتيل. وتتواصل عمليات البحث لالقاء القبض على مطلق النار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفاة تشارلي كيرك بعد ساعات على إصابة حليفه السياسي الشاب البالغ 31 عاما بالرصاص في حرم جامعي. وانتشرت بسرعة مشاهد مصورة للحادث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الرئيس الجمهوري الذي نجا من محاولتي اغتيال العام الماضي، عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري" مضيفا "لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأميركية أفضل منه".

وأضاف "كان محبوبا ويعجب الجميع، وخصوصا أنا، والآن رحل عنّا".

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام الأميركية حدادا على كيرك الذي كان محركا رئيسيا في حملته الرئاسية الأخيرة.

وقد نكس العلم الكبير الذي يرفرف عادة فوق البيت الأبيض.

وكان كيرك يشارك في حدث في الهواء الطلق في جامعة يوتاه فالي عند وقوع الحادث.

وكتبت الجامعة عبر منصة اكس أن قرابة الظهر بالتوقيت المحلي "أطلقت رصاصة على تشارلي كيرك الذي كان مدعوا لالقا محاضرة. وقد أصيب ونقله حراسه من المكان".

واظهرته مقاطع مصورة وهو مصاب في العنق وينهار على كرسيه فيما علت صيحات مذعورة في صفوف الحضور.

- "عنف سياسي" -

وقال الحاكم الجمهوري لولاية يوتاه سبنسر كوكس خلال مؤتمر صحافي "أريد أن أكون واضحا هذا اغتيال سياسي".

وأفاد المحققون أن الرصاصة الوحيدة المستخدمة أطلقها رجل يرتدي الأسود من سطح مبنى في حرم الجامعة.

ورأت نائبة الرئيس السابقة والمرشحة الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كامالا هاريس أن "العنف السياسي لا مكان له في الولايات المتحدة" فيما دعا الرئيس السابق جو بايدي إلى "توقف هذا العنف فورا".

وأوضح البرلماني السابق في يوتاه جايسن شافيتس الذي كان حاضرا لمحطة فوكس نيوز ان تشارلي كيرك كان يرد على اسئلة الحضور عندما أصيب بطلقة من سلاح ناري.

وروى السياسي الذي بدت عليه الصدمة "السؤال الأول كان حول الديانة. وقد تكلم مدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبا. والسؤال الثاني كان حول مطلقي النار المتغيرين جنسيا ومطلقي النار الذي يتسببون بسقوط ضحايا كثر. وخلال رده على هذا السؤال أطلق النار".

وتابع بالقول "علا الصراخ وبدأ الجميع بالركض".

- "نافورة دم" -

وروت صوفي أندرسون البالغة 45 عاما لصحيفة ديلي ميل أنها كانت على مسافة 30 مترا من المنصة موضحة "أصيب في العنق وسقط أرضا وتحول إلى نافورة دم".

وردا على اسئلة محطة "سي بي أس"، قالت طالبة فضلت عدم لكشف عن هويتها إن تشارلي كيرك كان شبه ميت على الفور.

وكان كيرك الذي يتحدر من إحدى ضواحي شيكاغو مسيحي ومدافع كبير عن حيازة الأسلحة النارية وقد أوقف دراسته ليصبح ناشطا.

وكان كيرك وهوأب لطفلين يرئس حركة "تورنينغ بوينت يو أس إيه" الشبابية. وقد شارك في تأسيسها العام 2012 وهو في سن الثامنة عشرة وأصبحت في غضون عقد من الزمن أكبر جمعية للشباب المحافظ في الولايات المتحدة.

وتضم الجمعية عددا كبيرا من الناشطين المحافظين أرسل بعضهم بالحافلات إلى واشنطن للمشاركة في تظاهرة السادس من كانون الثاني/يناير 2021 التي أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول.

ولكيرك 6,9 ملايين مشترك عبر انتسغرام و 3,8 ملايين عبر يوتيوب وقد ساهم نفوذه في استقطاب دونالد ترامب للرجال الشباب الأميركيين من خلال الترويج لمفهوم العائلة التقليدية جدا.

