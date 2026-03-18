مقتل وإصابة منتسبين في قصفٍ لمقر الحشد الشعبي بالأنبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعرض عدد من مقارها الأمنية في محافظة الأنبار لقصفٍ أميركي، أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في صفوف مقاتليها.

وذكر البيان أن الهجوم وقع في تمام الساعة 16:10 من عصر اليوم الأربعاء، حيث استهدف القصف مقر قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في قضاء القائم غرب المحافظة.

كما طال القصف، بحسب البيان، مقر الفوج الثاني التابع للواء 45 في المنطقة ذاتها.

وأكدت الهيئة أن النقاط الأمنية المستهدفة هي ذاتها التي لعبت دوراً محورياً في الدفاع عن سيادة العراق وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار خلال معارك التحرير ضد تنظيم "داعش".

وكشفت هيئة الحشد الحصيلة الأولية للهجوم عن مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.