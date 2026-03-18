قصفٌ يستهدف مقرَّين للحشد الشعبي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك، بتعرض مقر تابع لحركة "عصائب أهل الحق" لقصف صاروخي قبل قليل، فيما لا توجد معلومات دقيقة حتى الآن حول حجم الخسائر.

وبالتزامن، تعرض مقر اللواء 15 التابع للحشد الشعبي في "حي بدر" للقصف أيضاً.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن مقر اللواء 36 التابع للحشد كان خالياً من القوات لحظة الاستهداف، باستثناء أفراد الحراسة المكلفين بحماية المقار.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ الذي استهدف "العصائب" سقط على منزل مجاور للمقر، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مبينة أن إطلاق النار الذي سُمع كان ناتجاً عن رد فعل الحراس بسبب الهلع.

ولا يزال مصدر الصواريخ مجهولاً حتى هذه اللحظة.