رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع القنصل العام التركي

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الأربعاء، 18 آذار 2026)، أرمان توبجو، القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.

وتبادل الجانبان الآراء، خلال اجتماعهما، حول آخر التطورات في المنطقة وتداعيات الحرب والتوترات، وأكدا على أهمية تعزيز المساعي الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب، وللعثور على حلول سلمية للمشاكل.

وشغلت الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان محوراً آخر من الاجتماع، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود لتجنب توريط العراق وإقليم كوردستان في الحرب والتوترات، والعمل على كل المستويات لحفظ الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لتركيا على المساعدات والتسهيلات التي تقدمها في المنافذ الحدودية لتنقل المسافرين من مواطني إقليم كوردستان والعراق.

وشكلت آثار الحرب والتوترات على تركيا وعلاقات الجانبين والتوقعات لمستقبل المنطقة والأحداث، جانباً أخر من الاجتماع.