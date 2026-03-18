رئيس حكومة إقليم كوردستان وملك الأردن يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في اتصال هاتفي جرى اليوم الأربعاء 18 آذار (مارس) 2026، مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مجمل الأوضاع العامة في الإقليم والعراق والأردن وعموم المنطقة، مع التأكيد على سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.

وشهدت المباحثات الهاتفية تناول تداعيات الحرب والتوترات الراهنة، وسلسلة الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان والعراق والأردن ودول المنطقة.

وفي محور آخر، جرى التطرق إلى الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العراق والمنطقة، حيث تمت الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان، ومن أجل تخفيف الأعباء المالية وكخطوة داعمة، قد سمحت بتصدير النفط من خلال أنبوب الإقليم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.

