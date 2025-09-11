تسوركوف تعود إلى إسرائيل غداة الإفراج عنها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عادت إلى إسرائيل مساء الأربعاء الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت في العراق في 2023، وذلك غداة الإفراج عنها، بحسب ما أعلن رئيس وزراء الدولة العبرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، إنّ "إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت في العراق وأُطلق سراحها الليلة الماضية، وصلت إلى إسرائيل".

وأضاف البيان أنّ تسوركوف عادت من العراق إلى إسرائيل عن طريق قبرص.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ المرأة البالغة من العمر 38 عاما ستُنقل إلى مستشفى شيبا قرب تل أبيب.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنا مساء الثلاثاء أنّ الباحثة أُفرج عنها ونقلت إلى السفارة الأميركية في بغداد.

وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستن الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار/مارس 2023.

AFP