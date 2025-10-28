الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على النائب العام العسكري في سوريا إبان حكم النظام السابق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على "المجرم نائف درغام النائب العام العسكري في سوريا إبان حكم النظام البائد".

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد قوله: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".

وأشار إلى أن "المجرم درغام من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة".

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية أنه "تمّت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".