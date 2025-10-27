العراق يستأنف نقل مواطنيه من مخيم الهول في سوريا

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عمليات نقل مواطنيها من مخيم الهول شرقي الحسكة، ضمن دفعة جديدة ضمّت 840 عراقياً، معظمهم نساء وأطفال، بعد توقّف دام نحو شهرين.

وتعدُّ هذه الرحلة الـ13، منذ مطلع العام الجاري، والـ30 منذ بدء العراق عمليات نقل مواطنيه، عام 2021، وتضمٌّ 249 عائلة ستُنقل إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

ونجح العراق في نقل أكثر من نصف مواطنيه المقيمين في مخيم الهول، منذ بدء هذه العمليات، ما أدى إلى تراجع عدد العراقيين في المخيم إلى أقل من 5 آلاف شخص، وفق ما نقله موقع تلفزيون سوريا.

ورافقت القافلة العراقية مدرعات أميركية من معبر الحدود، في حين حلّقت طائرات مروحية وحربية في أجواء منطقة الهول ومحيط المخيم، تزامناً مع وصول وفد حكومي عراقي إلى الموقع، استعداداً لبدء عملية الإجلاء الجديدة.

من جهتها، أكّدت اللجنة العراقية العليا المعنية بملف مخيم الهول خلال اجتماع ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، استمرار جهود بغداد في إعادة جميع مواطنيها من المخيم إلى الداخل العراقي، حتى استكمال المهمة بشكل كامل.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، أنّها أعادت حتى الآن 19 ألف شخصاً من المخيم، بينهم رجال ونساء وكبار سن وشباب وأطفال، عبر 29 رحلة إجلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، إنّ الحكومة طبّقت 78 برنامجاً تأهيلياً للعائدين من المخيم، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

مؤكداً نجاح هذه البرامج في منع حدوث توترات بين العائدين والسكّان المحليين في المناطق المستقبلة لهم.

وأشار عباس إلى أن الإحصاءات التي تسلمتها الوزارة من التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، تشير إلى أنّ عدد العراقيين المسجّلين سابقاً في المخيم بلغ نحو 31 ألفاً و500 شخص.