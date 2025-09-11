توتر واشتباكات ليلية بين قسد وقوات الأمن السورية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت الليلة الماضية، توتراً واشتباكات متفرقة، بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن السورية، في ريفي حلب والرقة.

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، على موقعه الرسمي معلومات عن محاولة تسلل لمسلحين من قوات الحكومة الانتقالية إلى ريف مدينة تل حافر، الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من مقاطعة الطبقة بإقليم شمال وشرق سوريا.

وأشار إلى تصدي مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية للمسلحين والرد على مصادر النيران التي استهدفت المنطقة أثناء التسلل.

وقال مدير المركز الإعلامي لقسد، فرهاد شامي في أخر إحاطة قبل قليل للإعلاميين "الوضع هادئ الآن".

ولم ترد معلومات عن الخسائر أو الأضرار التي خلفها القصف المتبادل بعد تصعيد مسلحين من قوات الحكومة الانتقالية.

من جهتها، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن "قوات قسد قامت وبشكل غير مسؤول ومفاجئ بشن حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، ونتج عن القصف استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين".

وذكر مصدر في الإدارة في تصريح لـ وكالة الأنباء السورية سانا، أنه "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب واستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة بالمنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران ولا يزال الاستهداف مستمراً حتى الآن".

المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوره قال: "قُتل شخص وأصيب 6 مدنيين بجروح متفاوتة، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية قسد على قرية الكيارية بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل وممتلكات المدنيين".

وأشار المرصدالسوري قبل قليل إلى أن "الفصائل الموالية لتركيا قصفت من قرية حبوبة يريف حلب، مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مسكنة بالدبابات، واستهدفت بقذائف الهاون قرية بابيري التابعة لناحية مسكنة بريف حلب الشرقي".

وتابع: "من جهتها ردّت “قسد” على مصادر النيران من داخل معمل السكر في مسكنة، براجمات الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع قصف متبادل بين الطرفين في المنطقة، وسط معلومات عن جرحى في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة".

وفي الثاني من آب الماضي شهدت مناطق في ريف حلب الشرقي، اشتباكات مسلحة بين عناصر من فصيل “سليمان شاه” “العمشات” الموالي لتركيا، وقوات سوريا الديمقراطية ، قرب بلدة دير حافر ومحطة المياه في منطقة الخفسة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، اندلعت مواجهات مسلّحة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، ترافقت مع قصف متبادل.