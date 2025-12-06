ضبط 240 ختم لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية منفذ طريبيل الحدودي، القبض على سائق عجلة أجرة بحوزته حقيبة سفر تحتوي أختام تحمل أسماء شركات دوائية مختلفة عددها ( 240) ختم، مرسلة بصورة بريد من مكتب سياحي لا تحمل موافقات وزارة الصحة العراقية.

وقال المديرية في بيانٍ لها، أن العملية تمّت بالتعاون مع مركز الكمرك والدوائر الساندة.

وأشارت أنها نظّمت محضر ضبط و أحالت السائق والعجلة والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك طريبيل، لعرض الموضوع على اضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويقع منفذ طريبيل في أقصى غربي العراق في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث يعدُّ نقطة الدخول الرسمية الوحيدة للعراق مع الأردن، ويشكل شريانًا أساسيًا للتجارة الثنائية، حيث تمر عبره الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى استخدامه في نقل النفط العراقي نحو الأردن.

قبل سقوط النظام السابق عام 2003، كان يُعرف المنفذ بمجمع القادسية الحدودي، وفي عام 2015، كان المنفذ تحت سيطرة تنظيم داعش، لكن بعد ذلك تم استعادة السيطرة عليه.

شهد المنفذ فترات من التوقف بسبب التوترات الأمنية، لكنه استعاد نشاطه تدريجياً بعد تشديد الإجراءات الأمنية.

