فيديو: سبعة قتلى و11 جريحاً في تصادم حافلة وشاحنة في جنوبي تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قضى سبعة أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح السبت في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع في جنوب تركيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث قبيل الفجر على الطريق السريع الذي يربط مدينتي أضنة وغازي عنتاب، عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة ذات مقطورة كانت متوقفة بعد أن انفجر أحد إطاراتها، على ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث الجانب الأمامي الأيمن للحافلة وقد دُمر بالكامل بعد ارتطامه بالشاحنة على بعد 90 كلم غرب غازي عنتاب.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مكتب والي محافظة عثمانية، إن جميع القتلى والجرحى كانوا على متن الحافلة مع تأكيد مواصلة الجهود للتعرف على هويات الضحايا.

وأوقف سائق الحافلة الذي نجا في الحادث فيما أغلقت الشرطة الطريق، بحسب الوكالة.