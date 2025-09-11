الرئيس بارزاني: ثورة أيلول صفحة ذهبية في نهج الحركة التحررية الكوردية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة الذكرى الرابعة والستين على اندلاع ثورة أيلول المجيدة، أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 11 أيلول 2025 بيانا جاء فيه، ان ثورة أيلول صفحة ذهبية في نهج الحركة التحررية الكوردية، معربا عن التقدير والعرفان لكل البيشمركة والمناضلين الذين بصمودهم وشجاعتهم في ميادين العز والشرف صنعوا التاريخ والمجد لشعبهم.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ثورة أيلول صفحةٌ ذهبيةٌ في نهج الحركة التحررية الكوردستانية، وهي أعظم ثورة سياسية ومسلحة وجماهيرية شاملة في كوردستان، إذ استوحى منها شعبُ كوردستان القوة للمضي بعزيمة وخطوات واثقة نحو أهداف جديدة وآفاق أوسع، لتقطع قضيةُ شعب كوردستان أشواطاً كبيرة وتتقدم إلى الأمام. وقد نجحت هذه الثورة بقيادة البارزاني الخالد، ولأول مرة في التاريخ، بإرساء أساس راسخ للنضال والكفاح المشترك بين مختلف مناطق كوردستان وبمشاركة جميع المكونات والشرائح المجتمعية في كوردستان، دفاعاً عن القضية العادلة وحقوق شعب كوردستان.

لقد كانت ثورةُ أيلول مصدرَ قوةٍ وإلهام للمراحل الأخرى من نضال شعب كوردستان، وستظل معاني وإنجازات هذه الثورة العظيمة منارةً تُضيء مسيرة كفاح ونضال شعب كوردستان.

في الذكرى الرابعة والستين لاندلاع شرارة ثورة أيلول، أعرب عن التقدير والعرفان لكل أولئك الكوادر والبيشمركة والمناضلين الذين بصمودهم وشجاعتهم وتفانيهم في ميادين العز والشرف صنعوا التاريخ والمجد لشعبهم. وفي هذه المناسبة نبعث بآلاف التحايا إلى شهداء ثورة أيلول وجميع شهداء طريق حرية كوردستان.

مسعود بارزاني

11 أيلول 2025