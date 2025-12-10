تربية كوردستان تعلن عن تأجيل امتحانات الفصل الأول في قضاء جمجمال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، تأجيل امتحانات الفصل الأول في مدارس قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بسبب السيول الجارفة التي تسببت بأضرار جسيمة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سامان سيويلي، "بالنظر إلى المصلحة العامة للمدرسين والطلاب وعائلاتهم، كلّفت وزارتنا المديرية العامة لتربية السليمانية بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراكز التعليمية في قضاء جمجمال".

وأوضح سيويلي في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن الامتحانات تم تأجيلها إلى شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2026.

وتسببت سيول جارفة في قضاء جمجمال قرب السليمانية، بمقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وفق ما أعلن وزير الصحة في الإقليم سامان بززنجي.

وفي محافظة كركوك، أفاد مدير ناحية ليلان محمّد ويس عن وفاة طفلة مساء الثلاثاء بعدما جرفتها السيول قرب منزلها.

وتسببت السيول الأربعاء بانهيار جزء من جسر رئيسي في منطقة طوزخورماتو كان يربط بين كركوك وبغداد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.