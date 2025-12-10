العراق يعلن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لإصدار التأشيرات في أنقرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة العراقية في انقرة، اليوم الأربعاء، افتتاح منظومةَ إصدارِ الفيزا الإلكترونيّة في مقرّها بالعاصمة التركية.

وذكر بيان للسفارة أن "سفير جمهوريةِ العراق لدى الجمهورية التركية، ماجد اللجماوي، افتتح منظومةَ إصدارِ الفيزا الإلكترونيّة في مقرّ السفارة بالعاصمة أنقرة، وبحضور مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارتي الخارجية والداخلية لتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التحوّل الرقمي، بما يسهّل إجراءات منح التأشيرات ويقلّل الوقت والجهد على المراجعين من المواطنين الأتراك الراغبين بزيارة العراق".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يعد جزءاً من مساعي وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الحكومية ومواكبة التطوّر التكنولوجي العالمي، بما يخدم المواطنين الأجانب والزائرين على حدّ سواء"، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وأكد السفير ماجد اللجماوي، بحسب البيان، أنّ "إطلاق هذه المنظومة يأتي بهدف تقديم خدمات أكثر سلاسة ومرونة، والاستفادة من التحوّل الرقمي لتسهيل مهمة المراجعين وتعزيز جودة العمل القنصلي".

من جانبه، أوضح الفريق الحقوقي، نشأت إبراهيم الخفاجي، أنّ "المنظومة تمثّل خطوة مهمة في تحديث قطاع إصدار التأشيرات".

مبيناً أن "الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل الوقت المستغرق، ويعزّز ثقة المواطنين والزوار بالخدمات المقدَّمة".