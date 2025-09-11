السويد تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7,3 مليار يورو

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار كرونة (7,3 مليار يورو) لعامي 2026 و2027.

وقال وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحافي "نؤكد بذلك على الطابع المستدام في مجال الدعم الذي نقدمه لكييف".

وأضاف "أود أيضاً أن أوضح أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حتى اتفاق سلام، فإن الدعم العسكري السويدي لأوكرانيا سيظل مهماً وسيستمر حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام".

وبالتالي ستُرفع المساعدات العسكرية السنوية إلى 40 مليار كرونة سويدية خلال العامين المقبلين.

وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات أثناء كشفه عن مساعدات جديدة لعام 2025.

وتشمل المساعدات لهذا العام 18 قطعة مدفعية من طراز آرتشر وذخيرة ومسيّرات بعيدة المدى ومعدات بحرية (أنظمة رادار ساحلية وغرف غوص ...) ومعدات دفاع جوي.

السويد هي خامس أكبر الدول المانحة لأوكرانيا بين دول الاتحاد الأوروبي مقارنة مع إجمالي ناتجها المحلي، وفقاً لمعهد كيل.

المصدر: فرانس برس