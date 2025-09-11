الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من دولة الإمارات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 11 أيلول 2025، في مصيف صلاح الدين، وفداً من دولة الإمارات برئاسة سعيد مبارك الهاجري، وزير الدولة والمبعوث الخاص للإمارات للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن سعادته بزيارته لإقليم كوردستان ولقائه مع الرئيس بارزاني، مؤكداً على الصداقة والموقف القيادي للإمارات في تعزيز العلاقات مع الإقليم، كما نقل تحيات قيادة دولة الإمارات وحكامها إلى الرئيس بارزاني.

كذلك قدّم الوفد شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال واجتماعاته في الإقليم والفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى حالياً ومستقبلاً.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بحرارة بالوفد الضيف، معبراً عن شكره لحكومة وشعب وقيادة الإمارات التي كانت دائماً داعمة ومساندة للإقليم، عبر المنظمات الإنسانية، وخاصة خلال توافد مئات الآلاف من النازحين إلى كوردستان.

كما أكد الرئيس بارزاني ترحيبه بتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات بين الجانبين.

وكان التباحث حول الأوضاع في المنطقة عموماً، محوراً آخر للقاء.