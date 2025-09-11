رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من دولة الإمارات

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 أيلول (سبتمبر) 2025، وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كوردستان سعيد مبارك الهاجري، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد، مشيراً إلى أواصر الصداقة والروابط المتميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان والإمارات، كما أعرب عن شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه ومساندته لإقليم كوردستان، ولا سيّما تعيين مبعوث خاص للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية وأهميتها.

كذلك، حمَّل رئيس الحكومة الوفد تحياته وتقديره إلى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جانبه، أكد سعيد الهاجري حرص بلاده على المضي قدماً في توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في الميادين كافة، لافتاً إلى المكانة المهمة والخاصة التي يحظى بها الإقليم لدى القيادة الإماراتية، ومشدداً على وجود آفاق رحبة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.