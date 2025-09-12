رئيس وزراء قطر يؤكد أنّ بلاده ستواصل "دورها الدبلوماسي" في سبيل السلام

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أنّ بلاده التي تؤدّي وساطة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ستواصل دورها "الدبلوماسي".

وغداة إعلانه أنّ بلاده قرّرت في أعقاب الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على عاصمتها والتي استهدفت مسؤولين كبارا في حركة حماس إعادة تقييم مساعيها الدبلوماسية، قال رئيس الوزراء إنّ "دولة قطر تؤكد أنّها ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي، دون تردّد، أينما كان هذا الدور طريقا نحو حقن الدماء".

وأضاف أنّ الدوحة في الوقت نفسه "لن تتهاون إزاء أيّ مسّ بسيادتها وأمنها وتحتفظ بحقّها المشروع في الردّ عبر الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

وتابع الشيخ محمد قائلا "نحن في قطر دعاة سلام لا دعاة حرب وقد اخترنا السلام منهجا ولن يردعنا عنه دعاة الحرب والدمار".

واعتبر رئيس الوزراء القطري أنّ الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عاصمة بلاده إنّما كانت "اعتداء على كلّ المساعي الدبلوماسية للوصول إلى الحلول السلمية"، مشدّدا على أنّ "الطريق الوحيد للسلام يمرّ عبر المفاوضات ويبدأ بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع الحصار عنه".