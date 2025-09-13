إقليم كوردستان يشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها الجوية للـ 48 ساعة القادمة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة سترتفع اليوم بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين في عموم مناطق الإقليم.

وأضافت الهيئة في بيانٍ لها، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا غدًا الأحد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تكون أقرب إلى درجات الحرارة ليوم السبت.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 38 درجة مئوية

السليمانية: 36 درجة مئوية

دهوك: 37 درجة مئوية

كركوك: 40 درجة مئوية

زاخو: 38 درجة مئوية

حلبجة: 37 درجة مئوية

سوران: 35 درجة مئوية

حاج عمران: 27 درجة مئوية

كرميان: 41 درجة مئوية