طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 12 أيلول 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار الى (20-30) كم/س في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وواسط وبابل والديوانية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف 41 ودهوك والسليمانية 36 واربيل 38 ونينوى وكركوك والانبار 39 اما في صلاح الدين وديالى 40 والمثنى 42 وميسان وذي قار 43 والبصرة 44".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار الى (20-30) كم/س في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

وأشار الى أن "الطقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار الى (20-30) كم/س في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم اقسام البلاد".

وبين أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، وشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".