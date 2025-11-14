تعافي المجال الجوي الأميركي بعد انتهاء الإغلاق الحكومي

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير النقل الأميركي شون دافي الجمعة إن الملاحة الجوية في الولايات المتحدة بدأت تتعافى من اضطرابات تسبّب بها الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من شهر.

وجاء في منشور لدافي في حسابه على منصة إكس الجمعة "كان يوم أمس أحد أفضل الأيام التي شهدها مجالنا الجوي منذ فترة مع تغيّب قلّة قليلة من مراقبي الملاحة الجوية عن العمل".

وأضاف "نحن بصدد مراجعة البيانات المقدّمة ونعمل بجدّ لعودة عمليات المجال الجوي إلى طبيعتها".

وفُرضت قيود على حركة الملاحة الجوية بسبب أطول إغلاق حكومي شهدته الولايات المتحدة.

وانتهى الشلل الحكومي الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الأربعاء بتوقيع ترامب قانونا يمدّد تمويل الحكومة بعيد إقرار التشريع في الكونغرس.

وتم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، بسبب الإغلاق فيما تم استدعاء آخرين، يعتبرون أساسيين، للعمل دون أجر.

من بين هؤلاء، الآلاف من مراقبي الملاحة الجوية، إلا أن حالات التغيّب عن العمل ازدادت لدى القوى العاملة التي كانت ترزح أصلا تحت وطأة نقص في العديد.

لكن مع عودة الحركة إلى طبيعتها، استمر خفض عدد الرحلات الجوية المحلية بنسبة ستة بالمئة في 12 من المطارات الأكثر ازدحاما، بموجب قرار بدأت هيئة الطيران الفدرالية الفدرالية تنفيذه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفق شركة سيريوم المزوّدة لبيانات الطيران، تم إلغاء اثنين بالمئة فقط من الرحلات المجدوَلة صباح الجمعة في الولايات المتحدة.

وكانت المطارات في أتلانتا وشيكاغو أوهير ونيوآرك ودالاس فورت وورث ودنفر الأكثر تأثرا إذ بلغت نسبة الرحلات الملغاة في كل منها نحو 20 بالمئة.

AFP